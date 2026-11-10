В возрасте 74 лет скончалась актриса Туки Смит, бывшая партнерша Роберта Де Ниро

Американская актриса Туки Смит, известная по сериалу «227» и как бывшая спутница Роберта Де Ниро, скончалась 4 ноября в возрасте 74 лет. Она долгое время боролась с рассеянным склерозом и была матерью близнецов актера.

Смерть Смит подтвердили её сыновья-близнецы от Роберта Де Ниро — Аарон и Джулиан. По словам семьи, актриса долгое время боролась с болезнью.

Туки Смит родилась в 1952 году в Филадельфии. В 1970-х она начала карьеру модели и сотрудничала с известными модными брендами, в частности Chanel, Versace и Yves Saint Laurent.

Наибольшую популярность Смит принесла роль Евы Роули в американском ситкоме «227». К актерскому составу сериала она присоединилась в 1989 году. Также модель и актриса снималась в фильмах «Квартира Джо» и «Goosed», а также в сериале «Полиция Майами».

В 1988 году Смит начала отношения с Робертом Де Ниро. В 1995 году у пары родились сыновья-близнецы, которых выносила суррогатная мать. Примерно через год после их рождения актриса и Де Ниро расстались.

Помимо работы в модельном бизнесе и кино, Смит занималась благотворительностью. В 1994 году она открыла ресторан Toukie's в Манхэттене, часть доходов от которого направлялась на помощь людям со СПИДом.

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