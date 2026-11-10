W wieku 74 lat zmarła aktorka Tuki Smith, była partnerka Roberta De Niro

Amerykańska aktorka Tuki Smith, znana z serialu „227” oraz jako była partnerka Roberta De Niro, zmarła 4 listopada w wieku 74 lat. Od dłuższego czasu zmagała się ze stwardnieniem rozsianym i była matką bliźniaków aktora.

Śmierć Smith potwierdzili jej synowie-bliźniacy z Robertem De Niro — Aaron i Julian. Według rodziny aktorka od dłuższego czasu zmagała się z chorobą.

Tuki Smith urodziła się w 1952 roku w Filadelfii. W latach 70. rozpoczęła karierę modelki i współpracowała ze znanymi markami modowymi, m.in. Chanel, Versace i Yves Saint Laurent.

Największą popularność Smith zyskała dzięki roli Ewy Rowley w amerykańskim serialu komediowym „227”. Do obsady serialu dołączyła w 1989 roku. Modelka i aktorka zagrała również w filmach „Mieszkanie Joe” i „Goosed”, a także w serialu „Policja z Miami”.

W 1988 roku Smith rozpoczęła związek z Robertem De Niro. W 1995 roku para powitała na świecie bliźniaków, których urodziła matka zastępcza. Mniej więcej rok po ich narodzinach aktorka i De Niro rozstali się.

Oprócz pracy w branży modelek i filmowej Smith angażowała się w działalność charytatywną. W 1994 roku otworzyła restaurację Toukie's na Manhattanie, z której część dochodów przeznaczano na pomoc osobom chorym na AIDS.

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