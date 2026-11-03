Актёр Мэтт Деймон появился на публике со своей 20-летней дочерью-моделью в Нью-Йорке

Американский актёр Мэтт Деймон посетил церемонию CFDA Awards вместе со своей 20-летней дочерью Изабеллой. Мероприятие состоялось 2 ноября в Нью-Йорке, а сам актер вручил Ральфу Лорену награду American Menswear Designer of the Year.

На красной дорожке Мэтт и Изабелла, которая недавно подписала контракт с модельным агентством IMG Models, пообщались с изданием People.

«У нас обоих проблемы с тем, чтобы отвечать на вопросы серьезно. И, думаю, мы советуем друг другу стараться отвечать на вопросы серьезнее», — со смехом поделился 56-летний актер.

Как призналась Изабелла, она уже давно дает папе советы и поучает его.

«Давно. Да, давно», — подтвердил Мэтт, а его дочь назвала это «частью естественного процесса развития».

«Нет, она замечательная, замечательная молодая женщина, и я не даю ей советов в том смысле, что переживаю за неё. Но я действительно очень рад видеть, что она делает в своей жизни», — заверил Деймон.

Об этом сообщает издание People.

Актёры Бен Аффлек и Мэтт Деймон создали фонд для независимого кино.

Мэтт Деймон и Педро Паскаль сыграют в первом сольном фильме Итана Коэна.

Недавно вышла режиссёрская работа Бена Аффлека под названием «Air». Среди главных актёров — Мэтт Деймон.

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