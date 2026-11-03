Amerykański aktor Matt Damon pojawił się na ceremonii rozdania nagród CFDA wraz ze swoją 20-letnią córką Isabellą. Wydarzenie odbyło się 2 listopada w Nowym Jorku, a sam aktor wręczył Ralfowi Laurenowi nagrodę American Menswear Designer of the Year.

Na czerwonym dywanie Matt i Izabella, która niedawno podpisała kontrakt z agencją modelek IMG Models, udzielili wywiadu magazynowi „People”.

„Oboje mamy problem z tym, żeby odpowiadać na pytania poważnie. I myślę, że doradzamy sobie nawzajem, żeby starać się odpowiadać na pytania poważniej” – powiedział ze śmiechem 56-letni aktor.

Jak potwierdziła Izabella, już od dawna udziela ojcu rad i poucza go.

„Od dawna. Tak, od dawna” – potwierdził Matt, a jego córka nazwała to „częścią naturalnego procesu rozwoju”.

„Nie, ona jest wspaniałą, cudowną młodą kobietą i nie udzielam jej rad w tym sensie, że martwię się o nią. Ale naprawdę bardzo się cieszę, widząc, co robi w swoim życiu” – zapewnił Damon.

Informację tę podaje magazyn „People”.

Aktorzy Ben Affleck i Matt Damon założyli fundację na rzecz kina niezależnego.

Matt Damon i Pedro Pascal zagrają w pierwszym solowym filmie Ethana Coena.

Niedawno miała premierę reżyserska praca Bena Afflecka zatytułowana „Air”. Wśród głównych aktorów znalazł się Matt Damon.

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