Południowokoreański zespół Big Bang został pierwszym zespołem K-pop, który zorganizował solowy koncert na stadionie Accor w Sydney w Australii. Jak podaje Korea Herald, powołując się na agencję zespołu, występ był pierwszym przypadkiem, gdy grupa K-pop była gwiazdą programu koncertowego na tej arenie.

Powrót do Sydney

Koncert odbył się w sobotę w ramach światowej trasy „XX : Cosmos”. Był to pierwszy samodzielny występ Big Bang w Sydney od 11 lat: poprzedni solowy koncert grupy w mieście odbył się w październiku 2015 roku w ramach trasy „Made”.

Accor Stadium jest największym stadionem w Sydney i jednym z największych w Australii. Wcześniej na tym obiekcie występowali Taylor Swift i Coldplay.

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Big Bang otworzyli show utworami „Fantastic Baby”, „Hands Up” i „Tonight”. Na setliście znalazły się także „Loser”, „Haru Haru”, „Lies” oraz „Bang Bang Bang”. Podczas koncertu zabrzmiały solowe numery członków zespołu i nowa kompozycja „BiiiG”.

Następne koncerty

Występowi towarzyszyły aranżacje z zespołem grającym na żywo, tancerze, efekty specjalne i fajerwerki. Ze sceny Big Bang podziękowali fanom, których nazywają V.I.P., za wsparcie z okazji 20. rocznicy zespołu.

Po Sydney zespół ma wystąpić w Bangkoku 7 i 8 listopada. Następnie trasa będzie kontynuowana koncertami w Hongkongu, a także w Osace, Nagoi, Tokio i Fukuoce w Japonii. Na styczeń i luty zaplanowano występy w Kuala Lumpur, Dżakarcie, Manili i na Tajwanie.

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