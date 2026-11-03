Южнокорейская группа Big Bang стала первой K-pop-группой, проведшей сольный концерт на стадионе Accor в Сиднее, Австралия. Как сообщает Korea Herald со ссылкой на агентство коллектива, выступление стало первым случаем, когда K-pop-группа возглавила концертную программу на этой арене.

Возвращение в Сидней

Концерт состоялся в субботу в рамках мирового тура «XX : Cosmos». Это было первое самостоятельное выступление Big Bang в Сиднее за 11 лет: предыдущий сольный концерт группы в городе прошел в октябре 2015 года в рамках тура «Made».

Accor Stadium является крупнейшим стадионом Сиднея и одним из крупнейших в Австралии. Ранее на этой площадке выступали Тейлор Свифт и Coldplay.

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Big Bang открыли шоу песнями «Fantastic Baby», «Hands Up» и «Tonight». В сет-лист также вошли «Loser», «Haru Haru», «Lies» и «Bang Bang Bang». Во время концерта прозвучали сольные номера участников и новая композиция «BiiiG».

Следующие концерты

Выступление сопровождали аранжировки с живой группой, танцоры, спецэффекты и фейерверки. Со сцены Big Bang поблагодарили фанатов, которых называют V.I.P., за поддержку по случаю 20-летия группы.

После Сиднея коллектив должен выступить в Бангкоке 7 и 8 ноября. Далее тур продолжится концертами в Гонконге, а также в Осаке, Нагое, Токио и Фукуоке в Японии. На январь и февраль запланированы выступления в Куала-Лумпуре, Джакарте, Маниле и на Тайване.

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