韩国组合Big Bang成为首个在澳大利亚悉尼Accor体育场举办单独演唱会的K-pop组合。据《韩国先驱报》援引该组合经纪公司的消息报道，这是K-pop组合首次在该场馆担任演唱会主角。

重返悉尼

演唱会于周六举行，是“XX : Cosmos”世界巡演的一部分。这是Big Bang时隔11年首次在悉尼举行单独演出：该组合此前一次在悉尼举办单独演唱会是在2015年10月，当时属于“Made”巡演。

Accor体育场是悉尼最大的体育场，也是澳大利亚最大的体育场之一。泰勒·斯威夫特和酷玩乐队此前曾在该场馆演出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Big Bang以“Fantastic Baby”“Hands Up”和“Tonight”拉开演出序幕。曲目单还包括“Loser”“Haru Haru”“Lies”和“Bang Bang Bang”。演唱会上还呈现了成员的个人表演以及新曲“BiiiG”。

后续演唱会

演出配有现场乐队编曲、舞者、特效和烟花。Big Bang在舞台上感谢了被称为V.I.P.的粉丝，感谢他们在组合成立20周年之际给予支持。

悉尼站之后，该组合将于11月7日和8日在曼谷演出。随后，巡演将在香港举行演唱会，并将前往日本的大阪、名古屋、东京和福冈。1月和2月计划在吉隆坡、雅加达、马尼拉和台湾演出。

关注我们在