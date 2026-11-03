W stanie Michigan w USA piosenkarz Bruce Springsteen poparł kandydata Partii Demokratycznej Abdula El-Sayeda w wyścigu o miejsce w Senacie USA. Rolling Stone poinformował o tym, powołując się na wpis muzyka w mediach społecznościowych.

Poparcie dla kandydata

Springsteen napisał, że El-Sayed jest obrońcą amerykańskiej Konstytucji i demokracji. Muzyk nazwał go także bojownikiem przeciwko, jak to określił, skorumpowanemu, bezprawnemu i antyamerykańskiemu kierownictwu w Białym Domu.

Abdul El-Sayed jest epidemiologiem i lokalnym urzędnikiem ds. zdrowia publicznego. Jego rywalem w Michigan jest były republikański członek Izby Reprezentantów USA Mike Rogers.

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Stanowisko Haley Stevens

W niedzielę demokratyczna członkini Izby Reprezentantów Haley Stevens ogłosiła poparcie dla Rogersa. Wcześniej nazywała go politykiem, który realizuje polityczną linię administracji Donalda Trumpa.

Kampania El-Sayeda odrzuciła znaczenie tego poparcia. Sam kandydat powiedział dziennikarzom, że ważniejsze są problemy rodzin: warunki nauki dzieci, koszty żywności oraz możliwość opłacenia rachunków medycznych, jeśli dziecko zachoruje.

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