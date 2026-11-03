В штате Мичиган, США, певец Брюс Спрингстин поддержал кандидата от Демократической партии Абдула Эль-Сайеда в гонке за место в Сенате США. Об этом Rolling Stone сообщает со ссылкой на публикацию музыканта в социальных сетях.

Поддержка кандидата

Спрингстин написал, что Эль-Сайед является защитником американской Конституции и демократии. Музыкант также назвал его борцом против, по его словам, коррумпированного, беззаконного и антиамериканского руководства в Белом доме.

Абдул Эль-Сайед — эпидемиолог и местный чиновник в сфере общественного здравоохранения. Его соперником в Мичигане является бывший член Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Роджерс.

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Позиция Хейли Стивенс

В воскресенье член Палаты представителей от Демократической партии Хейли Стивенс объявила о поддержке Роджерса. Ранее она называла его политиком, который следует политической линии администрации Дональда Трампа.

Кампания Эль-Сайеда отвергла значимость этой поддержки. Сам кандидат заявил журналистам, что важнее проблемы семей: условия обучения детей, расходы на продукты и возможность оплатить медицинские счета в случае болезни ребенка.

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