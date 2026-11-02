Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились особыми осенними фотографиями

Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон поделились подборкой ярких моментов из первых двух месяцев осени. Супруги показали фотографии с официальных мероприятий, публичных выходов и семейного отдыха.

Осеннюю ретроспективу они опубликовали на своей официальной странице в Instagram. Среди снимков есть кадры с гала-вечера, а также встречи с голливудским актером Томом Крузом.

«Осенний обзор. Спасибо всем, кто стал его частью!» — подписали снимки принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Так, на кадрах пара вместе посещает лондонскую премьеру фильма «Диггер» с Томом Крузом в главной роли. На красной дорожке пара встретилась со многими знаменитостями, в частности — с Дэвидом Бекхэмом.

Также в ретроспективу попал кадр с гала-вечера в честь визита султана Омана.

Среди снимков есть и момент посвящения в рыцари, которое проводит принц Уильям. А на одном из фото принцесса Кейт играет в хоккей на траве.

«Какой замечательный у вас получился сезон, с нетерпением жду королевской зимы», «Как красиво!», «Прекрасная семья», — пишут под постом комментаторы.

Видео: Том Круз грубо нарушил королевский протокол во время встречи с Кейт Миддлтон.

Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно продавала билеты на Уимблдон.

Ранее принц Уильям впервые прокомментировал состояние здоровья Кейт Миддлтон после рака.

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