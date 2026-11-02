На слушаниях в Королевском суде Саутуорка защита комика Рассела Бренда заявила, что публикации 2023 года об обвинениях в его сексуальных проступках «отравили» правосудие по уголовному делу. Бренду предъявлены семь обвинений, в том числе в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении шести женщин; предполагаемые эпизоды охватывают десять лет, начиная с 1999 года. Он отрицает все обвинения, сообщает The Guardian.

Аргументы защиты

Адвокат Бренда Иэн Уинтер KC в заключительной речи поставил под сомнение заявления трёх заявительниц об изнасиловании. Он подчеркнул, что в указанный период комик состоял в сексуальных отношениях со многими женщинами, а обвинения в сексе без согласия — анальном, оральном или вагинальном — выдвинули лишь три из них.

По словам Уинтера, документальный фильм Channel 4 Dispatches и публикации The Times и The Sunday Times в 2023 году побудили других женщин выступить с обвинениями. Адвокат также заявил о значительных задержках в обращении женщин в полицию.

Защитник сказал присяжным, что сексуально активный образ жизни сам по себе не является незаконным. Он также утверждал, что поведение Бренда после предполагаемых эпизодов, которое заявительницы описали как обычное, якобы свидетельствует о его убеждённости в наличии согласия.

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Позиция обвинения

Прокурор Риел Карми-Джонс KC в заключительной речи в пятницу отвергла версию о том, что публикации 2023 года могли настолько повлиять на шестерых женщин, чтобы они выдумали или переосмыслили свои контакты с Брендом.

Самое раннее обвинение относится к 1999 году. Одна из женщин заявила суду, что Бренд изнасиловал её после выступления на кабаре-мероприятии во время конференции Лейбористской партии в Борнмуте. По её словам, Бренд оставил ей свой адрес электронной почты и спросил, нравится ли ей происходящее.

Бренду вменяют три эпизода изнасилования и три эпизода сексуального насилия. Во вторник обвинение в непристойном нападении изменили на обвинение в покушении на непристойное нападение. Рассмотрение дела продолжается.

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