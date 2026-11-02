布兰德辩方称2023年报道影响审判——《卫报》

在南华克刑事法院的听证会上，喜剧演员拉塞尔·布兰德的辩方称，2023年有关其被指控性行为不端的报道“毒害”了这起刑事案件中的司法公正。布兰德面临七项指控，其中包括针对六名女性的强奸和性侵犯指控；涉嫌事件从1999年开始，跨度为十年。他否认所有指控，据《卫报》报道。

辩方论点

布兰德的律师伊恩·温特KC在结案陈词中质疑了三名申诉人关于强奸的说法。他强调，在相关时期，这名喜剧演员与许多女性有过性关系，而指控发生未经同意的肛交、口交或阴道性交的仅有其中三人。

温特表示，Channel 4的《Dispatches》纪录片以及《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》在2023年的报道，促使其他女性提出指控。该律师还称，这些女性向警方报案存在严重延迟。

辩护律师对陪审员表示，性生活活跃本身并不违法。他还称，布兰德在涉嫌事件后的行为被申诉人描述为正常，这据称表明他相信对方已同意。

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控方立场

检察官里尔·卡米-琼斯KC在周五的结案陈词中驳回了这样一种说法：2023年的报道可能对六名女性产生如此大的影响，以至于她们捏造或重新诠释了自己与布兰德的接触。

最早的指控涉及1999年。其中一名女性向法庭称，在伯恩茅斯举行的工党大会期间，布兰德在一场歌舞表演活动演出后强奸了她。据她称，布兰德给她留下了自己的电子邮件地址，并询问她是否喜欢正在发生的事。

布兰德被控三项强奸罪和三项性侵犯罪。周二，一项猥亵袭击指控被改为企图猥亵袭击指控。案件审理仍在继续。

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