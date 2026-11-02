Podczas rozprawy w Southwark Crown Court obrona komika Russella Branda oświadczyła, że publikacje z 2023 roku dotyczące zarzutów o jego wykroczenia seksualne „zatruły” wymiar sprawiedliwości w sprawie karnej. Brandowi postawiono siedem zarzutów, w tym gwałtu i napaści na tle seksualnym wobec sześciu kobiet; domniemane zdarzenia obejmują dziesięć lat, począwszy od 1999 roku. Zaprzecza wszystkim zarzutom, informuje The Guardian.

Argumenty obrony

Adwokat Branda, Iain Winter KC, w mowie końcowej zakwestionował twierdzenia trzech oskarżycielek o gwałcie. Podkreślił, że w omawianym okresie komik utrzymywał relacje seksualne z wieloma kobietami, a zarzuty seksu analnego, oralnego lub waginalnego bez zgody wysunęły tylko trzy z nich.

Według Wintera dokument Channel 4 Dispatches oraz publikacje „The Times” i „The Sunday Times” z 2023 roku skłoniły inne kobiety do zgłoszenia zarzutów. Adwokat wskazał również na znaczne opóźnienia w zgłaszaniu przez kobiety spraw na policję.

Obrońca powiedział przysięgłym, że aktywny seksualnie styl życia sam w sobie nie jest nielegalny. Twierdził również, że zachowanie Branda po domniemanych zdarzeniach, które oskarżycielki opisały jako zwyczajne, miało rzekomo świadczyć o jego przekonaniu, że istniała zgoda.

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Stanowisko oskarżenia

W mowie końcowej w piątek prokuratorka Riel Karmi-Jones KC odrzuciła wersję, według której publikacje z 2023 roku mogły wpłynąć na sześć kobiet w takim stopniu, by wymyśliły lub na nowo zinterpretowały swoje kontakty z Brandem.

Najstarszy zarzut dotyczy 1999 roku. Jedna z kobiet powiedziała sądowi, że Brand zgwałcił ją po występie na wydarzeniu kabaretowym podczas konferencji Partii Pracy w Bournemouth. Według niej Brand zostawił jej swój adres e-mail i zapytał, czy podoba jej się to, co się dzieje.

Brandowi zarzuca się trzy przypadki gwałtu i trzy przypadki napaści na tle seksualnym. We wtorek zarzut nieprzyzwoitej napaści zmieniono na zarzut usiłowania nieprzyzwoitej napaści. Postępowanie trwa.

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