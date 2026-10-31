Rockowy zespół Deep Purple odwołał zaplanowane na weekend koncerty w Lipsku i Hamburgu w Niemczech po nagłym przypadku medycznym z udziałem wokalisty Iana Gillana, który trafił do szpitala. Informuje o tym Rolling Stone.

Zespół szuka nowych terminów

W oświadczeniu muzycy przekazali, że nie będą mogli wystąpić w QI Arena w Lipsku i Sporthalle w Hamburgu. Deep Purple określili to jako wielkie rozczarowanie dla zespołu i fanów.

Grupa nie ujawniła charakteru nagłego przypadku medycznego ani nie podała informacji o obecnym stanie Gillana. Zespół Deep Purple szuka odpowiedniego terminu, aby przełożyć oba występy, jednak nowych dat dotąd nie ogłoszono.

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Trasa ma być kontynuowana w Dortmundzie

Według stanu na moment publikacji Deep Purple planowali wznowić europejską trasę 3 listopada w Dortmundzie. Trasa ma zakończyć się 25 listopada koncertem w londyńskim Royal Albert Hall, po czym zespół planuje spędzić grudzień w trasie po Ameryce Łacińskiej.

Gillan był członkiem składu Deep Purple Mark II w latach 1969–1973. Wrócił do zespołu w 1984 roku, a po kolejnej przerwie ponownie dołączył do grupy w 1992 roku. Deep Purple obecnie koncertują, promując album Splat!, który stał się 24. studyjną płytą zespołu.

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