摇滚乐队Deep Purple在主唱伊恩·吉兰因突发医疗状况住院后，取消了原定于周末在德国莱比锡和汉堡举行的演出。《滚石》报道。

乐队正在寻找新的日期

音乐家们在一份声明中表示，他们将无法在莱比锡的QI Arena和汉堡的Sporthalle演出。Deep Purple称，这对乐队和歌迷而言都是巨大的失望。

乐队未透露此次突发医疗状况的性质，也未说明吉兰目前的状况。Deep Purple团队正在寻找合适的时间重新安排两场演出，但目前尚未公布新的日期。

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巡演计划在多特蒙德继续

截至发稿时，Deep Purple计划于11月3日在多特蒙德恢复欧洲巡演。巡演预计将于11月25日在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅举行的演出后结束，随后乐队计划在12月进行拉丁美洲巡演。

吉兰于1969年至1973年间是Deep Purple Mark II阵容的成员。他于1984年回归乐队，并在又一次离开后于1992年再次加入。Deep Purple目前正为宣传专辑Splat!而巡演，这张专辑是乐队第24张录音室唱片。

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