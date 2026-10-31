Deep Purple скасували концерти в Німеччині через госпіталізацію Гіллана — Rolling Stone

Рок-гурт Deep Purple скасував заплановані на вихідні концерти в Лейпцигу та Гамбурзі, Німеччина, після невідкладного медичного випадку з вокалістом Ієном Гілланом, якого госпіталізували. Про це повідомляє Rolling Stone.

Гурт шукає нові дати

У заяві музиканти повідомили, що не зможуть виступити на QI Arena в Лейпцигу та Sporthalle у Гамбурзі. У Deep Purple назвали це великим розчаруванням для гурту й шанувальників.

Колектив не розкрив характер медичного випадку та не повідомив про поточний стан Гіллана. Команда Deep Purple шукає відповідний час для перенесення обох виступів, однак нових дат наразі не оголосили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тур планують продовжити в Дортмунді

Станом на час публікації Deep Purple планували відновити європейський тур 3 листопада в Дортмунді. Гастролі мають завершитися 25 листопада концертом у лондонському Royal Albert Hall, після чого гурт планує провести грудень у турі Латинською Америкою.

Гіллан був учасником складу Deep Purple Mark II у 1969–1973 роках. Він повернувся до гурту 1984 року, а після ще однієї перерви знову приєднався до колективу 1992-го. Нині Deep Purple гастролюють на підтримку альбому Splat!, який став 24-ю студійною платівкою гурту.

Читай нас у