Meta підтвердила партнерство з акторкою Акінделе — Premium Times Nigeria

У Нігерії Meta підтвердила партнерство з акторкою та режисеркою Функе Акінделе для просування її майбутнього фільму «The Four: No One Fights Alone». Про це повідомляє Premium Times Nigeria. Партнерство охоплює світову прем’єру стрічки в Лондоні та прем’єру в Лагосі.

Акінделе раніше оголосила про співпрацю з Facebook в Instagram. За її словами, платформа має показувати аудиторії матеріали про виробництво фільму, промокампанію, прем’єри та раніше неоприлюднені кадри зі знімального процесу. Meta також заявила про намір створювати формати взаємодії для творців контенту, знаменитостей і глядачів.

Перевірка заяви про TikTok

Після оголошення Акінделе її колега Тоїн Абрагам опублікувала допис про співпрацю TikTok із її фільмом «Oversabi Aunty». Вона назвала це «прекрасним досвідом» і повідомила, що розраховує на нові партнерства під час підготовки наступної стрічки «Bestie».

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Premium Times Nigeria встановило, що світлина, якою Абрагам проілюструвала допис, була зроблена під час заходу TikTok #WhatToWatch Cinema Experience 17 грудня 2025 року, а не в межах партнерської програми. Захід об’єднав кінематографістів, акторів і творців контенту для обговорення ролі соціальних платформ у популяризації кіно.

Абрагам виступала на заході, розповідаючи про використання TikTok для промоції фільмів і про роботу як авторки контенту. У попередньому підписі до відео вона називала подію #WhatToWatch Cinema Experience, не характеризуючи її як партнерство.

Реакція в соцмережах

Допис Абрагам викликав суперечки серед користувачів соцмереж. Частина коментаторів припускала, що публікація була реакцією на партнерство Акінделе з Facebook, інші підтримали акторку. Видання зазначає, що припущення про багаторічне суперництво між Акінделе й Абрагам підживлювалися порівняннями фанатів і галузевими чутками, однак відповідні звинувачення залишалися непідтвердженими.

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