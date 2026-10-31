W Nigerii Meta potwierdziła partnerstwo z aktorką i reżyserką Funke Akindele w celu promocji jej nadchodzącego filmu „The Four: No One Fights Alone”. Informuje o tym Premium Times Nigeria. Partnerstwo obejmuje światową premierę filmu w Londynie oraz premierę w Lagos.

Akindele wcześniej ogłosiła na Instagramie współpracę z Facebookiem. Według niej platforma ma pokazywać odbiorcom materiały o produkcji filmu, kampanii promocyjnej, premierach oraz wcześniej nieujawnione ujęcia z procesu zdjęciowego. Meta poinformowała również o zamiarze tworzenia formatów interakcji dla twórców treści, celebrytów i widzów.

Weryfikacja twierdzenia o TikToku

Po ogłoszeniu Akindele jej koleżanka Toyin Abraham opublikowała post o współpracy TikToka z jej filmem „Oversabi Aunty”. Nazwała to „pięknym doświadczeniem” i poinformowała, że liczy na nowe partnerstwa podczas przygotowań do swojego kolejnego filmu „Bestie”.

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Premium Times Nigeria ustalił, że zdjęcie, którym Abraham zilustrowała post, zostało wykonane podczas wydarzenia TikTok #WhatToWatch Cinema Experience 17 grudnia 2025 roku, a nie w ramach programu partnerskiego. Wydarzenie zgromadziło filmowców, aktorów i twórców treści, aby omówić rolę platform społecznościowych w popularyzacji kina.

Abraham wystąpiła na wydarzeniu, opowiadając o wykorzystywaniu TikToka do promocji filmów oraz o swojej pracy jako twórczyni treści. We wcześniejszym podpisie do filmu nazwała wydarzenie #WhatToWatch Cinema Experience, nie określając go jako partnerstwa.

Reakcja w mediach społecznościowych

Post Abraham wywołał spory wśród użytkowników mediów społecznościowych. Część komentujących przypuszczała, że publikacja była reakcją na partnerstwo Akindele z Facebookiem, inni poparli aktorkę. Redakcja zauważa, że przypuszczenia o wieloletniej rywalizacji między Akindele a Abraham były podsycane przez porównania fanów i branżowe plotki, jednak odpowiednie oskarżenia pozostawały niepotwierdzone.

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