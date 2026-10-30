Południowokoreański aktor Choi Bul-am, który zdobył ogólnokrajową popularność dzięki rolom w serialach telewizyjnych „Chief Inspector” i „Country Diaries”, zmarł w wieku 87 lat. Informuje o tym Korea Herald.

Choi rozpoczął karierę teatralną w 1959 roku, jednak szersze uznanie zdobył po przejściu do telewizji w 1967 roku. Jego pierwszą rolą telewizyjną był wiekowy generał w dramie historycznej, po czym przez długi czas proponowano mu role starszych postaci.

Inspektor Park

Przełomem dla Choi Bul-ama był kryminalny serial MBC „Chief Inspector”, emitowany co tydzień w latach 1971–1989, który liczył 880 odcinków. Zagrał inspektora Parka — kierownika grupy detektywów, który wytrwale prowadził śledztwa aż do zatrzymania przestępców. Wiele odcinków oparto na prawdziwych sprawach kryminalnych, a ich bohaterów często przedstawiano jako ludzi pominiętych przez gwałtowne zmiany gospodarcze lat 70. i 80.

W 2024 roku ukazał się prequel „Chief Detective 1958”, w którym młodego inspektora Parka zagrał Lee Je-hoon. Choi Bul-am pojawił się w tym serialu gościnnie w odcinku otwierającym i finałowym, wcielając się w już starszego detektywa.

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Postać ojca dla telewidzów

Innym przełomowym serialem dla aktora był „Country Diaries”, którego akcja rozgrywała się w małej rolniczej wiosce. Projekt emitowano od 1980 do 2002 roku; składał się z 1088 odcinków i pozostaje najdłuższym dramatem telewizyjnym w historii Korei Południowej.

W serialu Choi zagrał surowego, lecz współczującego głowę rodziny. Jego ekranową partnerką była Kim Hye-ja, która zagrała żonę jego bohatera; widzowie często postrzegali aktorów jako małżeństwo również poza ekranem. Na początku lat 90. Choi Bul-am stał się także bohaterem popularnej serii żartów, które rozpowszechniały się ustnie i ukazywały się w osobnych zbiorach.

W latach 2010. aktor niemal wycofał się z regularnych ról w projektach fabularnych. Do kwietnia ubiegłego roku prowadził cykl dokumentalny „Korean Cuisine and Dining”, emitowany od 2011 roku i opowiadający o domowej kuchni oraz życiu mieszkańców małych wiejskich miasteczek. Choi odszedł z programu, aby wrócić do zdrowia po operacji kręgosłupa.

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