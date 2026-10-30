Paris Hilton wraz z mężem i dziećmi przebrała się na Halloween za rodzinę Adamsów
Amerykańska gwiazda telewizyjna i bizneswoman Paris Hilton wraz z mężem i dziećmi wybrała na Halloween przerażające kostiumy postaci z serialu „Rodzina Addamsów”. Rodzina uzupełniła kostiumy tematycznymi perukami i stworzyła rozpoznawalny rodzinny wizerunek.
W akcję zaangażowała również swojego męża, Cartera Reuma, oraz dwoje ich dzieci: 3,5-letniego Phoenixa i prawie 3-letnią London. Niedawno powtórzyli stylizacje postaci z kreskówki „Piękna i Bestia”, a teraz postanowili wybrać coś bardziej przerażającego.
Wybór padł na postacie z kultowego filmu „Rodzina Addamsów”. W tym celu Paris ubrała się w suknię maxi z głębokim dekoltem marki Cristallini, aby przypominać Mortycję Adams. Jej ukochany w pasiastym garniturze wcielił się w rolę Gomeza Adamsa.
Wcześniej Paris Hilton odpowiedziała na zarzuty dotyczące możliwej choroby swojego małego synka.
Paris Hilton planuje zakup ośrodka wypoczynkowego w Zakarpaciu.
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