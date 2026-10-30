Американская телезвезда и бизнесвумен Пэрис Хилтон вместе с мужем и детьми выбрала для празднования Хэллоуина жуткие образы персонажей «Семейки Адамсов». Семья дополнила костюмы тематическими париками и создала узнаваемый семейный образ.

К этому она привлекает и своего мужа, Картера Реума, и двух их детей: 3,5-летнего Феникса и почти 3-летнюю Лондон. На днях они повторили образы персонажей из мультфильма «Красавица и Чудовище», а теперь решили выбрать что-то более жуткое.

Выбор пал на образы из культового фильма «Семейка Адамсов». Для этого Пэрис надела декольтированное макси-платье от Cristallini, чтобы напоминать Мортицию Адамс. Ее возлюбленный в полосатом костюме изобразил Гомеса Адамса.

Ранее Пэрис Хилтон ответила на упреки о возможной болезни своего маленького сына.

Пэрис Хилтон планирует купить закарпатский курорт.

Также Пэрис Хилтон посетила Львов.

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