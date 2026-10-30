韩国演员崔佛岩去世，享年87岁——《韩国先驱报》

韩国演员崔佛岩去世，享年87岁。他因出演电视剧《Chief Inspector》和《Country Diaries》而获得全国性知名度。《韩国先驱报》报道。

崔佛岩于1959年开始戏剧生涯，但在1967年转向电视行业后获得了更广泛的认可。他的首个电视角色是在一部历史剧中饰演一名年迈的将军，此后很长一段时间里，他被安排出演年长角色。

朴警监

崔佛岩的突破来自MBC犯罪剧《Chief Inspector》。该剧于1971年至1989年间每周播出，共有880集。他饰演朴警监——一支侦探小组的负责人，坚持不懈地调查案件，直至罪犯被捕。许多剧集以真实刑事案件为基础，涉案人员常被描绘为被20世纪70至80年代快速经济变革所忽视的人。

2024年，前传《Chief Detective 1958》上映，李帝勋在剧中饰演年轻的朴警监。崔佛岩在该剧的开篇和最终集以客串身份出演，饰演已年迈的侦探。

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电视观众心中的父亲形象

对这位演员而言，另一部具有决定意义的剧集是《Country Diaries》，故事发生在一个小型农业村庄。该项目从1980年播出至2002年，共1088集，至今仍是韩国历史上播出时间最长的电视剧。

崔佛岩在剧中饰演一位严厉但富有同情心的家庭之主。他的银幕搭档是金惠子，后者饰演其角色的妻子；观众也常常将两人视为荧幕外的夫妻。20世纪90年代初，崔佛岩还成为一系列流行笑话的主角，这些笑话通过口头传播，并以单独的合集出版。

在2010年代，这位演员几乎不再定期出演剧情类项目。直到去年4月，他一直担任纪录片系列《Korean Cuisine and Dining》的主持人。该节目自2011年播出，讲述家常烹饪和乡村小镇居民的生活。崔佛岩为在背部手术后恢复而离开了该节目。

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