美国特拉华州衡平法院在与R&B歌手费思·埃文斯的纠纷中，判给说唱歌手Notorious B.I.G.之母沃莱塔·华莱士的可撤销信托基金1250万美元。该裁决涉及与Notorious B.I.G., LLC有关资金的分配，该实体负责管理已故音乐人的知识产权。

裁决金额

据《滚石》报道并援引AllHipHop的消息，法官凯瑟琳·圣J.·麦考密克于10月27日判给Voletta Wallace Revocable Trust 12,518,336美元，其中包括利息。埃文斯的代表请求将判决金额限制为48,612美元，但法院驳回了该请求。

法院还裁定计提判决前利息。利息须自付款日期起计算，按季度并依照法定利率计算。

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遗产纠纷

韦恩·巴罗代表该信托基金处理特拉华州案件，他曾是Notorious B.I.G.的经纪人。沃莱塔·华莱士在2025年2月去世前任命他为其遗产执行人。2025年4月，巴罗获得文件，赋予他遗产唯一执行人的身份。

埃文斯与Notorious B.I.G.的儿子克里斯托弗·乔丹·华莱士（艺名CJ）正在宾夕法尼亚州质疑巴罗的权限。他称，巴罗操纵了他的祖母，以谋求被任命为信托基金执行人。CJ和埃文斯提议将争议资金交由州政府控制，但麦考密克法官拒绝了这一提议，并指出宾夕法尼亚州的审理不会改变信托基金获得付款的权利，也不会撤销巴罗善意实施的行为。

巴罗须在20天内提交最终法院命令草案，以反映该裁决及法院此前的认定。有关其任命的另一项宾夕法尼亚州程序仍在进行中。

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