澳大利亚布里斯班的昆士兰州最高法院正在审理46岁真人秀参与者萨姆·伍德就家庭暴力指控提出的保释申请。检察官杰西卡·盖伊表示，伍德存在不可接受的再次违法、不出庭以及威胁他人安全的风险。

据ABC新闻澳大利亚报道，伍德于10月3日在努萨的一处住宅综合体被拘留。次日，他被控袭击致人身体伤害和勒颈。调查人员称，在一次家庭争吵后，他袭击并勒住了妻子斯内扎娜·伍德的脖子。伍德此前否认了这些指控。

双方立场

检方还援引了有关2021年维多利亚州发生过一起勒颈事件的说法。法庭获悉，斯内扎娜·伍德称自己遭丈夫勒颈，并在该事件后拍了照片。检察官称，这些指控是事态升级的迹象，并指出勒颈被视为进一步发生严重家庭暴力的风险因素。

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辩护律师葆拉·莫罗反驳称其当事人的行为存在升级，并强调两起被指称事件之间相隔时间很长。她表示，先前的说法未经核实，也不像当前指控那样得到证人或医疗救助的同等佐证。

拟议的保释条件

辩方建议，如果获释，伍德应居住在塔斯马尼亚州、每周报到三次，并参加男性行为改变项目。律师称，与伍德关系密切的人还提出提供一笔数额可观的担保。辩方称，主要风险涉及申诉人，并可通过保释条件将其降至最低。

检方还提到伍德涉嫌使用毒品和酒精，以及其生活方式，称这些都是风险因素。辩护律师表示，她的当事人没有成瘾问题。截至10月30日，在马鲁奇多尔地方法院驳回其先前的保释申请后，伍德已被羁押27天。帕特里克·麦卡弗蒂法官尚未决定是否在审判前释放伍德。

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