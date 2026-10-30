Sąd Najwyższy Queenslandu w Brisbane w Australii rozpatruje wniosek o zwolnienie za kaucją 46-letniego uczestnika reality show Sama Wooda w sprawie dotyczącej zarzutów przemocy domowej. Prokuratorka Jessica Guy oświadczyła, że Wood stwarza niedopuszczalne ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa, niestawienia się w sądzie oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób.

Jak informuje ABC News Australia, Wood został zatrzymany 3 października w kompleksie mieszkalnym w Noosie. Następnego dnia postawiono mu zarzuty napaści skutkującej uszkodzeniem ciała oraz duszenia. Śledczy twierdzą, że po rodzinnej kłótni zaatakował swoją żonę, Snezana Wood, i ją dusił. Wood wcześniej zaprzeczał tym zarzutom.

Stanowiska stron

Prokuratura powołała się również na twierdzenia o wcześniejszym przypadku duszenia w stanie Wiktoria w 2021 roku. Sąd usłyszał, że Snezana Wood twierdziła, iż została uduszona przez męża, i zrobiła zdjęcia po tym incydencie. Prokuratorka określiła te zarzuty jako oznakę eskalacji i zaznaczyła, że duszenie jest uznawane za czynnik ryzyka dalszej poważnej przemocy domowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obrończyni Paula Morrow zakwestionowała, że zachowanie jej klienta eskalowało, podkreślając znaczną przerwę czasową między dwoma domniemanymi zdarzeniami. Oświadczyła, że wcześniejsze twierdzenia nie zostały zweryfikowane i nie miały takiego samego potwierdzenia ze strony świadków ani pomocy medycznej jak obecne zarzuty.

Proponowane warunki kaucji

Obrona proponuje, aby w przypadku zwolnienia Wood mieszkał na Tasmanii, zgłaszał się trzy razy w tygodniu i uczęszczał do programu zmiany zachowań dla mężczyzn. Według adwokatki osoba bliska Woodowi zaoferowała również znaczne poręczenie. Obrona argumentowała, że główne ryzyko dotyczy osoby składającej zawiadomienie i może zostać zminimalizowane poprzez warunki zwolnienia za kaucją.

Prokuratura wskazała również na domniemane używanie przez Wooda narkotyków i alkoholu oraz jego styl życia jako czynniki ryzyka. Obrończyni stwierdziła, że jej klient nie ma uzależnienia. Na dzień 30 października Wood spędził w areszcie 27 dni po tym, jak Sąd Magistracki w Maroochydore odrzucił jego wcześniejszy wniosek o kaucję. Sędzia Patrick McCafferty nie podjął jeszcze decyzji, czy zwolnić Wooda do czasu procesu.

Czytaj nas na