Solomija Witwicka zaczęła mówić o drugim dziecku po narodzinach pierwszego dziecka

Ukraińska prezenterka telewizyjna Solomija Witwicka, która miesiąc temu po raz pierwszy została mamą, przyznała, że na razie nie jest gotowa, by mówić o drugim dziecku. Obecnie przyzwyczaja się do macierzyństwa i poświęca cały swój czas synowi Ustymowi.

46-letnia prezenterka odpowiedziała na pytania obserwujących w relacjach na Instagramie. Użytkownicy zapytali, czy planuje kolejne dziecko.

Witwicka przyznała, że narodziny syna były dla niej wyjątkowym doświadczeniem i znacząco zmieniły jej życie oraz priorytety. Jednocześnie wciąż przyzwyczaja się do nowego statusu i codziennego harmonogramu.

„Sama nie wyobrażałam sobie, że to będzie tak magiczne i tak bardzo zmieni mnie oraz moje priorytety. A czy jesteście już gotowi na rubrykę „W ciąży w wieku 47 lat”? Szczerze mówiąc, na razie przyzwyczajam się do nowego statusu i rytmu życia. I nie jestem gotowa odpowiedzieć na pytanie o drugie dziecko” – powiedziała prezenterka telewizyjna.

Według Solomii obecnie skupia się na opiece nad Ustymem i radzi sobie bez pomocy niań. Chłopiec rośnie, rozwija się i dobrze je.

Na razie prezenterka nie zdecydowała jeszcze, czy chce po raz drugi zostać mamą. Obecnie cieszy się macierzyństwem i dostosowuje się do nowego etapu życia.

Wcześniej 46-letnia Solomija Witwicka opublikowała nowe zdjęcia syna z okazji pierwszego miesiąca życia.

46-letnia Solomija Witwicka wydała nowe oświadczenie dotyczące macierzyństwa.

Przypomnijmy, że Solomija Witwicka otrzymała akt urodzenia syna po pewnym opóźnieniu.

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Wcześniej Solomija Witwicka ujawniła imię nowo narodzonego syna i pokazała jego zdjęcie.

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