一个月前初为人母的乌克兰电视主持人索洛米娅·维特维茨卡坦言，目前还不准备谈论生第二个孩子。眼下，她正在适应母亲的角色，并将全部时间都奉献给儿子乌斯蒂姆。

这位46岁的电视主持人通过Instagram限时动态回答了粉丝们的问题。网友们询问她是否计划再要一个孩子。

维特维茨卡坦言，儿子的出生对她来说是一次特别的经历，并从根本上改变了她的生活和人生优先事项。与此同时，她仍在适应新的身份和日常作息。

“我从未想过这会如此神奇，也会如此彻底地改变我和我的生活重心。 大家准备好迎接‘47岁怀孕’这个话题了吗？说实话，我现在还在适应新的身份和生活节奏。关于生二胎的问题，我暂时还无法回答，”这位电视主持人说道。

据索洛米娅介绍，目前她专注于照顾乌斯蒂姆，且无需保姆的帮助就能应付自如。小男孩正在茁壮成长、健康发育，食欲也很好。

目前，这位电视主持人尚未决定是否要再次当妈妈。眼下，她正享受着为人母的喜悦，并适应着人生的新阶段。

此前，46岁的索洛米娅·维特维茨卡曾借儿子满月之机晒出了他的新照片。

46岁的索洛米娅·维特维茨卡就为人母一事发表了新声明。

回顾此前，索洛米娅·维特维茨卡在经历延迟后终于领到了儿子的出生证明。

此前，索洛米娅·维特维茨卡曾讲述了与新生儿儿子在家度过的第一个夜晚。

此前，索洛米娅·维特维茨卡曾公布了新生儿儿子的名字并晒出了照片。

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