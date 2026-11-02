乌克兰女演员维多利亚·马雷穆哈已前往葡萄牙

女演员维多利亚·马雷穆哈带着4岁的儿子离开了基辅，搬到了里斯本。据这位女演员称，她被迫离开了自己的家。

乌克兰模特兼女演员维多利亚·马雷穆哈带着4岁的儿子离开了乌克兰。

这位名人移居海外。具体来说，她离开了基辅，定居在葡萄牙的里斯本。维多利亚·马雷穆哈做出这一决定并不容易。 这位女演员毫不掩饰自己已经开始思念家，其实她本不想离开那里。顺便提一下，这位艺人的移居是迫不得已的。 这位模特的前夫（一名外国人）表示，基辅的情况已变得过于危险——持续的炮击和停电。 因此，他坚持要求维多利亚·马雷穆哈将他们4岁的儿子卢卡带到国外。这位女演员同意了。

“在飞机上，距离降落还有大约一小时的时候，我突然情绪崩溃了。 大概那时我才意识到，自己并不是去度假（这是一种特殊的感受——当你并非出于自愿，而是被迫离开自己深爱的家园时）。到了早上，这种情绪更加强烈了。 而我那句‘坦然接受一切’的哲学箴言，被‘这太不公平了’所取代。我会给自己几天时间去消化这种感受。暂时不必强撑，但之后我承诺自己，会一点一点地开始书写人生中崭新而有趣的新篇章，”这位女演员说道。

尽管维多利亚·马雷穆希离开乌克兰时感到非常难过，而且她其实并不想离开，但这位女演员仍将尝试在国外安顿下来，并将此视为人生中一个崭新而有趣的篇章。 目前，这位女演员与儿子一起暂住在他姑妈家。随后，她将找到自己的住处并搬进去。

“我们会在卢卡姑妈那栋漂亮的房子里住几天，然后搬进自己的住处，”这位女演员在Instagram上保证道。

此前，娜塔莉卡·德尼森科曾解释过为何在战争期间没有离开乌克兰。

与此同时，乌克兰歌手阿丽娜·格罗苏也透露了为何在全面战争期间决定从美国返回乌克兰。

蒂娜·卡罗尔否认了离开乌克兰的计划。

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