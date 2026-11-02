Украинская актриса Виктория Маремуха уехала в Португалию

Актриса Виктория Маремуха вместе с четырёхлетним сыном покинула Киев и переехала в Лиссабон. По словам артистки, она была вынуждена покинуть свой дом.

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха с 4-летним сыном уехала из Украины.

Знаменитость эмигрировала за границу. В частности, она покинула Киев и поселилась в Лиссабоне, Португалия. Это решение Виктории Маремухи далось ей нелегко. Актриса не скрывает, что уже скучает по дому, который на самом деле не хотела покидать. К слову, эмиграция артистки была вынужденной. Бывший муж модели, иностранец, заявил, что в Киеве становится слишком опасно — постоянные обстрелы и отключения электроэнергии. Поэтому он настоял на том, чтобы Виктория Маремуха вывезла их общего 4-летнего сына Луку за границу. Актриса согласилась.

«Меня так накрыло в самолете примерно за час до посадки. Наверное, тогда пришло осознание, что я еду не в отпуск (это особое ощущение — когда ты едешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь). Утром накрыло еще сильнее. И мое философское „принимать всё“ сменилось на „это несправедливо“. Даю себе пару дней, чтобы пожить с этим. Не быть сильной, но дальше обещаю себе понемногу приступить к созданию новой и интересной главы своей жизни», — говорит актриса.

Хотя Виктории Маремухи было очень грустно покидать Украину, и она на самом деле этого не хотела, тем не менее артистка попробует наладить свою жизнь за границей и воспринимает это как новую интересную главу. Сейчас актриса вместе с сыном поселилась у его тети. Впоследствии знаменитость найдет собственное жилье, в которое и переедет.

«Пару дней поживем в красивом доме тети Луки, а потом заселимся в своё жильё», — заверила актриса в Instagram.

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