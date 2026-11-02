Ukraińska aktorka Wiktoria Maremucha wyjechała do Portugalii

Aktorka Wiktoria Maremucha wraz z czteroletnim synem opuściła Kijów i przeniosła się do Lizbony. Jak twierdzi artystka, została zmuszona do opuszczenia własnego domu.

Ukraińska modelka i aktorka Wiktoria Maremucha wraz z czteroletnim synem wyjechała z Ukrainy.

Gwiazda wyemigrowała za granicę. Opuściła Kijów i osiedliła się w Lizbonie w Portugalii. Podjęcie tej decyzji nie było dla Wiktorii Maremuchy łatwe. Aktorka nie ukrywa, że już tęskni za domem, którego tak naprawdę nie chciała opuszczać. Nawiasem mówiąc, emigracja artystki była wymuszona. Były mąż modelki, obcokrajowiec, stwierdził, że w Kijowie robi się zbyt niebezpiecznie – ciągłe ostrzały i przerwy w dostawach prądu. Dlatego nalegał, aby Wiktoria Maremucha wywiozła ich wspólnego 4-letniego syna Lukę za granicę. Aktorka zgodziła się.

„Około godziny przed lądowaniem w samolocie ogarnęło mnie to uczucie. Chyba wtedy dotarło do mnie, że nie jadę na wakacje (to osobne uczucie — kiedy nie wyjeżdżasz z własnej woli, ale jesteś zmuszona opuścić dom, który kochasz). Rano ogarnęło mnie to jeszcze mocniej. A moje filozoficzne »akceptowanie wszystkiego« zastąpiło »to niesprawiedliwe«. Daję sobie kilka dni, by z tym żyć. Nie będę udawać, że jestem silna, ale obiecuję sobie, że stopniowo zabiorę się za tworzenie nowego i interesującego rozdziału w moim życiu» — mówi aktorka.

Chociaż Wiktorii Maremuchie było niezwykle smutno opuszczać Ukrainę i tak naprawdę nie chciała tego robić, artystka spróbuje ułożyć sobie życie za granicą i traktuje to jako nowy, interesujący rozdział. Obecnie aktorka wraz z synem zamieszkała u jego ciotki. W przyszłości gwiazda znajdzie własne mieszkanie, do którego się przeprowadzi.

„Przez kilka dni będziemy mieszkać w pięknym domu cioci Luki, a potem wprowadzimy się do własnego mieszkania” – zapewniła aktorka na Instagramie.

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