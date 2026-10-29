W Seulu członkinie zespołu K-pop BLACKPINK — Rosé, Lisa, Jennie i Jisoo — zostaną odznaczone południowokoreańskim Orderem Zasługi Kulturalnej. Nagrodę pośmiertnie otrzyma również rockowy wokalista Shin Hae-chul, który zmarł w 2014 roku.

Państwowe uznanie dla twórców popkultury

Ceremonia Korea Popular Culture and Arts Awards odbędzie się w Narodowym Teatrze Korei w centralnej części Seulu. Jak informuje Korea Herald, łącznie 36 osób i zespołów otrzyma Ordery Zasługi Kulturalnej oraz oficjalne odznaczenia.

Ceremonia odbywa się już po raz 17. Jest to najwyższe odznaczenie rządowe dla przedstawicieli popkultury, w tym piosenkarzy, aktorów, komików, aktorów głosowych i scenarzystów telewizyjnych. W tym roku Order Zasługi Kulturalnej zostanie przyznany dziesięciu laureatom. Kolejnych siedem osób otrzyma odznaczenia prezydenta, osiem — premiera, a 11 — ministra kultury, sportu i turystyki.

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Laureaci orderów

Shin Hae-chul pośmiertnie otrzyma Eungwan, czyli Srebrny Order Zasługi Kulturalnej. Został wyróżniony za wkład w popularyzację koreańskiej muzyki rockowej, w szczególności za eksperymentalną twórczość z zespołami takimi jak N.EX.T.

Bogwan, czyli Order Cennej Korony, zostanie wręczony komikowi i prezenterowi telewizyjnemu Yoo Jae-sukowi, piosenkarce Han Young-ae, producentowi teatralnemu Park Myung-sungowi, aktorce głosowej Park Young-nam oraz muzykowi jazzowemu Shin Kwan-woongowi. Członkinie BLACKPINK otrzymają Okgwan, czyli Order Nefrytowej Korony.

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