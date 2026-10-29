В Сеуле участниц K-pop-группы BLACKPINK Розе, Лису, Дженни и Джису наградят орденом культурных заслуг Южной Кореи. Награду также посмертно получит рок-певец Шин Хэ Чхоль, умерший в 2014 году.

Государственное признание деятелей поп-культуры

Церемония Korea Popular Culture and Arts Awards состоится в Национальном театре Кореи в центральной части Сеула. Как сообщает Korea Herald, в общей сложности ордена культурных заслуг и официальные награды получат 36 человек и коллективов.

Церемонию проводят уже 17-й год. Это высшая правительственная награда для представителей поп-культуры, в частности певцов, актеров, комиков, актеров озвучения и телевизионных сценаристов. В этом году орден культурных заслуг присудят десяти лауреатам. Еще семеро получат награды президента, восемь — премьер-министра, а 11 — министра культуры, спорта и туризма.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Лауреаты орденов

Шин Хэ Чхоль посмертно получит Ынгван, или Серебряный орден культурных заслуг. Его отметили за вклад в популяризацию корейской рок-музыки, в частности за экспериментальное творчество с группами наподобие N.EX.T.

Погван, или Орден драгоценной короны, вручат комику и телеведущему Ю Чжэ Соку, певице Хан Ён Э, театральному продюсеру Пак Мён Сону, актрисе озвучения Пак Ён Нам и джазовому музыканту Шин Кван Уну. Участницы BLACKPINK получат Окван, или Орден нефритовой короны.

Читай нас в