在首尔，K-pop组合BLACKPINK成员Rosé、Lisa、Jennie和Jisoo将获颁韩国文化勋章。2014年去世的摇滚歌手申海澈也将被追授该奖项。

对流行文化人士的国家认可

Korea Popular Culture and Arts Awards颁奖典礼将在首尔市中心的韩国国立剧院举行。据《Korea Herald》报道，共有36名个人和团体将获得文化勋章及官方表彰。

该典礼已举办至第17年。这是授予流行文化人士的最高政府荣誉，涵盖歌手、演员、喜剧演员、配音演员和电视剧编剧等。今年将有10名获奖者获颁文化勋章。另有7人将获得总统表彰，8人将获得总理表彰，11人将获得文化、体育和观光部长表彰。

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勋章获奖者

申海澈将被追授鹰冠文化勋章，即银质文化勋章。为表彰他对推广韩国摇滚音乐的贡献，特别是他与N.EX.T等乐队进行的实验性创作，他获得了这一荣誉。

宝冠文化勋章，即珍贵王冠勋章，将授予喜剧演员兼电视主持人刘在锡、歌手韩英爱、戏剧制作人朴明成、配音演员朴英南以及爵士音乐家申宽雄。BLACKPINK成员将获得玉冠文化勋章，即翡翠王冠勋章。

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