My Chemical Romance与艺术家Lauren Tsai共同推出短片Prelude to The End，其中有比莉·艾利什、菲比·布里杰斯、小岛秀夫和约翰·C·麦金利的配音。据《滚石》报道，该片延续了Tsai此前作品The Dying World Part One: Forgetting中Astrid的故事。

《The Black Parade》中的音乐

影片的配乐是The End，这是My Chemical Romance专辑The Black Parade中的第一首歌。该作品在纪念版The Black Parade (20th Anniversary)发行后推出。Prelude to The End的放映安排在乐队于10月30日和31日在Hollywood Bowl进行的五日演出最后两场音乐会之前。

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Astrid的故事

故事围绕Astrid展开，她在一所堆满垃圾的奇异新英格兰寄宿学校中穿行。学校管理人员将她最喜欢的素描本扔进滑槽，随后这位女主角追随它前往被遗忘创意的世界。在那里，她遇到了曾在The Dying World Part One: Forgetting中出现过的一位朋友。

Lauren Tsai为Astrid配音，比莉·艾利什为她的朋友配音，菲比·布里杰斯为女主角的姐姐配音。小岛秀夫为Teacher配音，约翰·C·麦金利为Dean配音。影片还使用了Pascal Dusapin的Flying River, Violin Concerto现场录音，由Utopia Orchestra在Fondation Louis Vuitton演出，Giuseppe Mengoli指挥；小提琴独奏由Daniel Lozakovich演奏。

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