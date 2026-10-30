Группа My Chemical Romance совместно с художницей Лорен Цай представила короткометражный фильм Prelude to The End, в котором звучат голоса Билли Айлиш, Фиби Бриджерс, Хидео Кодзимы и Джона Си Макгинли. Лента продолжает историю Астрид из предыдущей работы Цай The Dying World Part One: Forgetting, сообщает Rolling Stone.

Музыка из The Black Parade

Саундтреком к фильму стала композиция The End — первая песня с альбома My Chemical Romance The Black Parade. Работу представили после выхода юбилейного издания The Black Parade (20th Anniversary). Показы Prelude to The End запланированы перед финальными концертами пятидневной серии выступлений группы в Hollywood Bowl 30 и 31 октября.

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История Астрид

В центре сюжета — Астрид, которая путешествует по необычной школе-интернату Новой Англии, заполненной мусором. Представители администрации учреждения бросают ее любимый альбом для эскизов в желоб, после чего героиня отправляется за ним в мир забытых идей. Там она встречает подругу, которая уже появлялась в фильме The Dying World Part One: Forgetting.

Лорен Цай озвучила Астрид, Билли Айлиш — ее подругу, а Фиби Бриджерс — сестру героини. Хидео Кодзима озвучил Учителя, а Джон Си Макгинли — Декана. В ленте также использована живая запись Flying River, Violin Concerto Паскаля Дюсапена в исполнении Utopia Orchestra в Fondation Louis Vuitton под управлением Джузеппе Менголи; сольную партию на скрипке исполнил Даниэль Лозакович.

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