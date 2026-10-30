Zespół My Chemical Romance wspólnie z artystką Lauren Tsai zaprezentował krótkometrażowy film Prelude to The End, w którym słychać głosy Billie Eilish, Phoebe Bridgers, Hideo Kojimy i Johna C. McGinleya. Film kontynuuje historię Astrid z wcześniejszej pracy Tsai The Dying World Part One: Forgetting, informuje Rolling Stone.

Muzyka z The Black Parade

Ścieżką dźwiękową filmu jest utwór The End, pierwsza piosenka z albumu My Chemical Romance The Black Parade. Dzieło zaprezentowano po wydaniu jubileuszowej edycji The Black Parade (20th Anniversary). Pokazy Prelude to The End zaplanowano przed finałowymi koncertami pięciodniowej serii występów zespołu w Hollywood Bowl 30 i 31 października.

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Historia Astrid

W centrum fabuły jest Astrid, która przemierza niezwykłą szkołę z internatem w Nowej Anglii, wypełnioną śmieciami. Przedstawiciele administracji placówki wrzucają jej ulubiony szkicownik do zsypu, po czym bohaterka rusza za nim do świata zapomnianych idei. Tam spotyka przyjaciółkę, która pojawiła się już w filmie The Dying World Part One: Forgetting.

Lauren Tsai użyczyła głosu Astrid, Billie Eilish — jej przyjaciółce, a Phoebe Bridgers — siostrze bohaterki. Hideo Kojima użyczył głosu Nauczycielowi, a John C. McGinley — Dziekanowi. W filmie wykorzystano również nagranie na żywo Flying River, Violin Concerto Pascala Dusapina w wykonaniu Utopia Orchestra w Fondation Louis Vuitton pod batutą Giuseppe Mengolego; partię solową na skrzypcach wykonał Daniel Lozakovich.

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