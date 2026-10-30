南非歌手Makhosazana Masango，以艺名Azana为人所知，入围2026年南非小姐大赛12强决赛选手。该艺人表示，她参加比赛与希望利用自己的声音支持社区的愿望有关，TimesLIVE报道。

选美和音乐领域的经历

2015年，15岁的Azana在她成长的城镇区赢得了Miss Chesterville比赛。她表示，当时自己没有意识到选美比赛将对她的人生产生多大影响。这位歌手指出，她从音乐转向选美领域是自然而然的，因为在参加南非小姐比赛之前，她就认同自己作为Empower Youth Africa大使所代表的价值观。

2025年，Azana与艺人Big Zulu共同发行了歌曲Amacala Othando。在经历了五年密集的录音、演出和旅行后，她回到了夸祖鲁-纳塔尔省的农村家乡。她表示，那里没有录音室，因此她在Phuzulwazi中学成立了一个合唱团。

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支持学校

在学校的工作让她看到了自己所在社区以及南非其他边缘化社区面临的问题。Azana说，她曾向不同品牌提交参与企业社会投资项目的提案，但她意识到，需要一个强大的团队才能继续开展工作。这也成为她参赛的原因之一。

她的Empower Youth Africa项目计划在边缘化学校建立合唱团，并寻找改善学生和教师基础设施及条件的机会。如果赢得桂冠，Azana首先希望推动Phuzulwazi中学的改变，包括为该校提供必要的基础设施、资源获取渠道和发展机会。这位歌手还表示，她计划稍后发行新音乐。

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