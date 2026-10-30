Południowoafrykańska piosenkarka Makhosazana Masango, znana pod pseudonimem Azana, znalazła się w gronie 12 finalistek konkursu Miss South Africa 2026. Artystka oświadczyła, że jej udział w konkursie wiąże się z dążeniem do wykorzystywania własnego głosu do wspierania społeczności, informuje TimesLIVE.

Doświadczenie w konkursach i muzyce

W 2015 roku, gdy miała 15 lat, Azana wygrała konkurs Miss Chesterville w townshipie, w którym dorastała. Jak powiedziała, wówczas nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo konkursy piękności wpłyną na jej życie. Piosenkarka zaznaczyła, że jej przejście od muzyki do świata konkursów było naturalne, ponieważ wartości, które reprezentuje jako ambasadorka Empower Youth Africa, podzielała jeszcze przed udziałem w Miss South Africa.

W 2025 roku Azana wydała utwór Amacala Othando wspólnie z wykonawcą Big Zulu. Po intensywnych pięciu latach nagrań, występów i podróży wróciła do domu, na wiejskie tereny prowincji KwaZulu-Natal. Tam, jak przekazała artystka, nie było studiów nagraniowych, dlatego założyła chór w szkole średniej Phuzulwazi.

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Wsparcie dla szkół

Praca w szkole pozwoliła jej dostrzec problemy jej społeczności oraz innych marginalizowanych społeczności w RPA. Azana opowiedziała, że wysyłała do różnych marek propozycje udziału w programach społecznych inwestycji korporacyjnych, lecz zrozumiała potrzebę stworzenia silnego zespołu do dalszej pracy. Stało się to jednym z powodów jej udziału w konkursie.

Jej program Empower Youth Africa zakłada tworzenie chórów w marginalizowanych szkołach, a także poszukiwanie możliwości poprawy infrastruktury i warunków dla uczniów oraz nauczycieli. Jeśli zdobędzie koronę, Azana chce przede wszystkim doprowadzić do zmian w szkole średniej Phuzulwazi, w tym zapewnić placówce niezbędną infrastrukturę, dostęp i możliwości rozwoju. Piosenkarka oświadczyła również, że planuje później wydawać nową muzykę.

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