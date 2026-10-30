Южноафриканская певица Макхосазана Масанго, известная под сценическим именем Азана, вошла в число 12 финалисток конкурса «Мисс Южная Африка 2026». Артистка заявила, что ее участие в конкурсе связано со стремлением использовать собственный голос для поддержки сообществ, сообщает TimesLIVE.

Опыт в конкурсах и музыке

В 2015 году, когда ей было 15 лет, Азана победила в конкурсе Miss Chesterville в тауншипе, где выросла. По ее словам, тогда она не осознавала, насколько сильно конкурсы красоты повлияют на ее жизнь. Певица отметила, что ее переход от музыки к конкурсной сфере был естественным, поскольку ценности, которые она представляет как посол Empower Youth Africa, она разделяла еще до участия в конкурсе «Мисс Южная Африка».

В 2025 году Азана выпустила композицию Amacala Othando вместе с исполнителем Big Zulu. После интенсивных пяти лет записей, выступлений и поездок она вернулась домой, в сельскую местность провинции Квазулу-Наталь. Там, по словам артистки, не было студий звукозаписи, поэтому она создала хор в средней школе Phuzulwazi.

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Поддержка школ

Работа в школе позволила ей увидеть проблемы своего сообщества и других маргинализированных сообществ Южной Африки. Азана рассказала, что направляла различным брендам предложения об участии в программах корпоративных социальных инвестиций, однако поняла необходимость сильной команды для дальнейшей работы. Именно это стало одной из причин ее участия в конкурсе.

Ее программа Empower Youth Africa предусматривает создание хоров в маргинализированных школах, а также поиск возможностей для улучшения инфраструктуры и условий для учеников и учителей. Если она завоюет корону, Азана хочет прежде всего добиться изменений в средней школе Phuzulwazi, в частности обеспечить учреждение необходимой инфраструктурой, доступом и возможностями для развития. Певица также заявила, что планирует позднее выпускать новую музыку.

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