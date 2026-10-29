Актёр Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет — The Verge

Актёр Патрик Стюарт, известный по ролям капитана Жан-Люка Пикара в Star Trek и профессора Ксавьера в фильмах X-Men, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на публикацию в Instagram-аккаунте Стюарта.

Сообщение в Instagram

В публикации отмечается, что Стюарт умер в среду в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительного течения болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

В сообщении также отметили голос актёра и его работы в различных жанрах. Авторы публикации упомянули вклад Стюарта во франшизы Marvel и Star Trek, в частности образы, связанные с кинематографической вселенной Marvel и звездолётом Enterprise.

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Карьера актёра

Патрик Стюарт родился в 1940 году в Мирфилде, Йоркшир, Англия, и начал актёрскую карьеру в театре. Он сыграл капитана Жан-Люка Пикара в сериале Star Trek: The Next Generation, который выходил в 1987–1994 годах.

Позднее Стюарт возвращался к этому персонажу в фильмах Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection и Star Trek: Nemesis. Он также исполнял роль профессора Ксавьера в нескольких фильмах X-Men. В 2010 году королева Елизавета II посвятила актёра в рыцари.

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