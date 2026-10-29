演员帕特里克·斯图尔特于86岁去世——The Verge

因在 Star Trek 中饰演让-吕克·皮卡德舰长、在 X-Men 电影中饰演X教授而闻名的演员帕特里克·斯图尔特在洛杉矶去世，享年86岁。The Verge报道称，该消息援引自斯图尔特Instagram账号上的一则帖文。

Instagram声明

帖文称，斯图尔特于周三在洛杉矶的家中去世，此前经历了短暂的阿尔茨海默病和路易体痴呆病程。

声明还提到了这位演员的嗓音以及他在不同类型作品中的表演。帖文作者提及斯图尔特对 Marvel 和 Star Trek 系列的贡献，特别是与漫威电影宇宙和 Enterprise 星际飞船相关的形象。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

演员生涯

帕特里克·斯图尔特1940年出生于英国约克郡米尔菲尔德，并在剧院开启了演艺生涯。他在1987年至1994年播出的剧集 Star Trek: The Next Generation 中饰演让-吕克·皮卡德舰长。

此后，斯图尔特在 Star Trek: Generations、Star Trek: First Contact、Star Trek: Insurrection 和 Star Trek: Nemesis 中再次饰演这一角色。他还在多部 X-Men 电影中饰演X教授。2010年，伊丽莎白二世女王授予这位演员爵士头衔。

关注我们在