Видео: У победителя шоу «МастерШеф» Павла Серветника погиб брат на фронте

У Максима остался маленький ребенок, который сейчас находится с бабушкой и дедушкой. Об этой тяжелой новости Серветник рассказал на своей странице в Instagram.

Павел создал сбор средств и обратился к подписчикам с просьбой поддержать семью, если есть такая возможность: send.monobank.ua/jar/9iq3T6MZb7.

Серветник рассказал, что сразу после освобождения Херсона от оккупантов его брат Максим пошёл в военкомат. За годы службы мужчина пережил многочисленные травмы, ранения, контузии и даже клиническую смерть.

«Сегодня, ребята, к сожалению, рецептов не будет. Сегодня погиб мой брат. Ему было 37 лет. У него остался маленький ребенок, который живет с дедушкой и бабушкой. Мы создали банк, и если у вас есть возможность, поддержите его, пожалуйста», — сказал Павел.

Кроме того, погибший защитник имел много нагрудных знаков, один из которых получил за мужество.

«Спасибо тебе, Макс, за всё», — добавил Серветник.

Кулинар приобрел популярность как победитель первого сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы» в 2019 году.

После начала полномасштабного вторжения Павел остался в оккупированном на тот момент Херсоне. Вместе с командой он бесплатно выпекал и развозил хлеб местным жителям, рискуя жизнью из-за обстрелов.

Впоследствии кулинар переехал в США вместе с женой. Весной 2025 года Серветник открыл собственную кофейню в центре Нью-Йорка, на Манхэттене.

Источник: Павел Серветник

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