В Южной Корее в возрасте 87 лет умер актёр Чхве Буль Ам, получивший общенациональную популярность благодаря ролям в телесериалах «Chief Inspector» и «Country Diaries». Об этом сообщает Korea Herald.

Чхве начал театральную карьеру в 1959 году, однако более широкое признание получил после перехода на телевидение в 1967 году. Его первой телевизионной ролью стал пожилой генерал в исторической драме, после чего актёру долгое время предлагали образы старших персонажей.

Инспектор Пак

Прорывом для Чхве Буль Ама стал криминальный сериал MBC «Chief Inspector», который выходил еженедельно в 1971–1989 годах и насчитывал 880 эпизодов. Он сыграл инспектора Пака — руководителя группы детективов, который настойчиво расследовал дела до задержания преступников. Многие эпизоды основывались на реальных уголовных делах, а их фигурантов нередко показывали как людей, которых обошли стремительные экономические изменения 1970–1980-х годов.

В 2024 году вышел приквел «Chief Detective 1958», в котором молодого инспектора Пака сыграл Ли Чже Хун. Чхве Буль Ам появился в этом сериале в камео в первом и финальном эпизодах, исполнив роль уже пожилого детектива.

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Образ отца для телезрителей

Другим определяющим сериалом для актёра стал «Country Diaries», действие которого происходило в небольшой фермерской деревне. Проект транслировался с 1980 по 2002 год; он состоял из 1088 серий и остаётся самой продолжительной телевизионной драмой в истории Южной Кореи.

В сериале Чхве сыграл строгого, но сочувствующего главу семьи. Его экранной партнёршей была Ким Хе Джа, исполнившая роль жены героя; зрители часто воспринимали актёров как супругов и вне экрана. В начале 1990-х Чхве Буль Ам также стал героем популярной серии шуток, которые распространялись устно и выходили отдельными сборниками.

В 2010-х актёр почти отошёл от регулярных ролей в художественных проектах. До апреля прошлого года он был ведущим документального цикла «Korean Cuisine and Dining», который выходит с 2011 года и рассказывает о домашней кухне и жизни жителей сельских городков. Чхве покинул программу, чтобы восстановиться после операции на спине.

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