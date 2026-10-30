Канцлерский суд штата Делавэр в США присудил отзывному трасту Волеты Уоллес, матери рэпера Notorious B.I.G., 12,5 млн долларов в споре с R&B-певицей Фейт Эванс. Решение касается распределения средств, связанных с Notorious B.I.G., LLC — структурой, управляющей интеллектуальной собственностью покойного музыканта.

Сумма решения

Как сообщает Rolling Stone со ссылкой на AllHipHop, судья Кэтлин Сент-Дж. Маккормик 27 октября присудила Voletta Wallace Revocable Trust 12 518 336 долларов, включая проценты. Представители Эванс просили ограничить сумму решения 48 612 долларами, однако суд отклонил это ходатайство.

Суд также постановил начислить проценты за период до вынесения решения. Они должны рассчитываться с дат осуществления выплат, ежеквартально и по установленной законом ставке.

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Спор о наследстве

Интересы траста в деле в Делавэре представлял Уэйн Барроу, бывший менеджер Notorious B.I.G. Волета Уоллес назначила его исполнителем своего наследства до смерти в феврале 2025 года. В апреле 2025 года Барроу получил документы, предоставившие ему статус единоличного исполнителя наследства.

Сын Эванс и Notorious B.I.G. Кристофер Джордан Уоллес, известный как CJ, оспаривает полномочия Барроу в Пенсильвании. Он утверждает, что Барроу манипулировал его бабушкой, добиваясь назначения исполнителем траста. CJ и Эванс предлагали передать спорные средства под контроль штата, но судья Маккормик отказала, отметив, что разбирательство в Пенсильвании не изменит право траста на выплаты и не отменит действия Барроу, совершенные добросовестно.

Барроу должен в течение 20 дней представить окончательный проект судебного приказа, который отразит это решение и предыдущие выводы суда. Отдельное производство в Пенсильвании по поводу его назначения продолжается.

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