В Лагосе, Нигерия, семья покойного певца Илериолувы Алобы, известного как Mohbad, попросила отложить ДНК-тест, назначенный на 31 октября 2026 года. Исследование тканей умершего планировали провести в больнице Mainland General Hospital/IDH в районе Яба, чтобы установить отцовство его сына Лиама, сообщает Premium Times Nigeria.

Глава семьи Сэмюэл Алоба заявил, что семья не возражает против научного исследования, однако требует независимого и прозрачного проведения процедуры в соответствии с предписаниями суда. Родственники выразили обеспокоенность обращением с образцами, их транспортировкой и документированием всех этапов процедуры.

Вопросы к лаборатории в США

По словам семьи, биологические образцы планировали отобрать в Лагосе и отправить на анализ в неназванную лабораторию в США. Алобы хотят получить ее зарегистрированное название, адрес, контакты, данные об аккредитации, квалификации сотрудников и технических возможностях для анализа тканей, изъятых из человеческих останков.

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Семья также просит разъяснить роль Лагосского государственного центра ДНК и судебной экспертизы: будет ли он проводить исследование самостоятельно или лишь организует пересылку образцов за границу. Родственники считают, что привлечение другой лаборатории требует разъяснения суда, поскольку судебное решение от 5 мая поручало проведение экспертизы этому центру.

Требования к контролю образцов

Семья требует полной документации об отборе, маркировке, герметизации, хранении, перевозке, получении и исследовании образцов. Она также хочет знать, кто выдаст окончательный отчет, кому его передадут и как можно будет подтвердить его достоверность.

Алобы подчеркнули, что не утверждают, будто вмешательство в процесс уже произошло, но опасаются, что недостаточная прозрачность может вызвать сомнения в результате. Семья также сослалась на свои предыдущие вопросы относительно посмертного исследования Mohbad, которое, по ее словам, не дало окончательных выводов. Эти утверждения являются позицией семьи, а не фактами, установленными судом.

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