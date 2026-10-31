W Lagos w Nigerii rodzina zmarłego piosenkarza Ilerioluwy Aloby, znanego jako Mohbad, poprosiła o odroczenie testu DNA wyznaczonego na 31 października 2026 roku. Badanie tkanek zmarłego planowano przeprowadzić w szpitalu Mainland General Hospital/IDH w dzielnicy Yaba, aby ustalić ojcostwo jego syna Liama, informuje Premium Times Nigeria.

Głowa rodziny Samuel Aloba oświadczył, że rodzina nie sprzeciwia się badaniu naukowemu, jednak domaga się niezależnego i przejrzystego przeprowadzenia procedury zgodnie z zaleceniami sądu. Krewni wyrazili obawy dotyczące postępowania z próbkami, ich transportu oraz dokumentowania wszystkich etapów procedury.

Pytania dotyczące laboratorium w USA

Według rodziny próbki biologiczne miały zostać pobrane w Lagos i wysłane do analizy do nienazwanego laboratorium w USA. Alobowie chcą uzyskać jego zarejestrowaną nazwę, adres, dane kontaktowe, informacje o akredytacji, kwalifikacjach pracowników oraz możliwościach technicznych analizy tkanek pobranych z ludzkich szczątków.

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Rodzina prosi również o wyjaśnienie roli Stanowego Centrum DNA i Medycyny Sądowej w Lagos: czy przeprowadzi ono badanie samodzielnie, czy jedynie zorganizuje wysyłkę próbek za granicę. Krewni uważają, że zaangażowanie innego laboratorium wymaga wyjaśnienia ze strony sądu, ponieważ orzeczenie sądu z 5 maja powierzało przeprowadzenie ekspertyzy temu centrum.

Wymogi dotyczące kontroli próbek

Rodzina domaga się pełnej dokumentacji dotyczącej pobrania, oznakowania, zapieczętowania, przechowywania, transportu, odbioru i badania próbek. Chce również wiedzieć, kto wyda końcowy raport, komu zostanie on przekazany i jak będzie można potwierdzić jego wiarygodność.

Alobowie podkreślili, że nie twierdzą, iż doszło już do ingerencji w proces, lecz obawiają się, że niewystarczająca przejrzystość może wywołać wątpliwości co do wyniku. Rodzina powołała się także na swoje wcześniejsze pytania dotyczące pośmiertnego badania Mohbada, które, jak twierdzi, nie przyniosło ostatecznych wniosków. Twierdzenia te są stanowiskiem rodziny, a nie faktami ustalonymi przez sąd.

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