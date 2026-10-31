据Premium Times Nigeria报道，在尼日利亚拉各斯，已故歌手伊莱里奥卢瓦·阿洛巴（Ilerioluwa Aloba）的家人请求推迟原定于2026年10月31日进行的DNA检测。该歌手以Mohbad为人所知。原计划在雅巴地区的Mainland General Hospital/IDH对死者组织进行检测，以确定其儿子利亚姆的亲子关系。

家族负责人塞缪尔·阿洛巴表示，家人并不反对科学检测，但要求依照法院指令，以独立和透明的方式实施该程序。亲属对样本的处理、运输以及程序各阶段的记录表达了担忧。

对美国实验室的疑问

据家人称，生物样本原计划在拉各斯采集，并送往一家未透露名称的美国实验室进行分析。阿洛巴家人希望获得该实验室的注册名称、地址、联系方式、认证信息、工作人员资质，以及其分析从人体遗骸中提取的组织的技术能力信息。

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家人还要求说明拉各斯州DNA与法医中心的角色：该中心将自行进行检测，还是仅负责安排将样本寄往国外。亲属认为，聘用另一家实验室需要法院作出说明，因为法院5月5日的裁定已将鉴定工作交由该中心进行。

对样本控制的要求

家人要求提供有关样本采集、标记、密封、储存、运输、接收和检测的完整文件。家人还希望知道谁将出具最终报告、报告将交给谁，以及如何确认其真实性。

阿洛巴家人强调，他们并未声称程序已经受到干预，但担心透明度不足可能会引发对结果的怀疑。家人还提及此前对Mohbad尸检的疑问；他们称，该检查未得出最终结论。这些说法代表家人的立场，而非由法院认定的事实。

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