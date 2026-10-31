В Нигерии Meta подтвердила партнерство с актрисой и режиссёром Функе Акинделе для продвижения её предстоящего фильма «The Four: No One Fights Alone». Об этом сообщает Premium Times Nigeria. Партнёрство охватывает мировую премьеру картины в Лондоне и премьеру в Лагосе.

Акинделе ранее объявила о сотрудничестве с Facebook в Instagram. По её словам, платформа должна показывать аудитории материалы о производстве фильма, промокампании, премьерах и ранее не публиковавшиеся кадры со съёмочного процесса. Meta также заявила о намерении создавать форматы взаимодействия для создателей контента, знаменитостей и зрителей.

Проверка заявления о TikTok

После объявления Акинделе её коллега Тоин Абрагам опубликовала пост о сотрудничестве TikTok с её фильмом «Oversabi Aunty». Она назвала это «прекрасным опытом» и сообщила, что рассчитывает на новые партнёрства во время подготовки следующей картины «Bestie».

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Premium Times Nigeria установило, что фотография, которой Абрагам проиллюстрировала пост, была сделана во время мероприятия TikTok #WhatToWatch Cinema Experience 17 декабря 2025 года, а не в рамках партнёрской программы. Мероприятие объединило кинематографистов, актёров и создателей контента для обсуждения роли социальных платформ в популяризации кино.

Абрагам выступала на мероприятии, рассказывая об использовании TikTok для продвижения фильмов и о работе в качестве создательницы контента. В предыдущей подписи к видео она называла событие #WhatToWatch Cinema Experience, не характеризуя его как партнёрство.

Реакция в соцсетях

Пост Абрагам вызвал споры среди пользователей соцсетей. Часть комментаторов предполагала, что публикация стала реакцией на партнёрство Акинделе с Facebook, другие поддержали актрису. Издание отмечает, что предположения о многолетнем соперничестве между Акинделе и Абрагам подпитывались сравнениями фанатов и отраслевыми слухами, однако соответствующие обвинения оставались неподтверждёнными.

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