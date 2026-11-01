Певец Гарри Стайлз завершил 31 октября серию из 30 концертов в Madison Square Garden в Нью-Йорке. По окончании резиденции Together, Together разыгрывающий New York Knicks Джейлен Брансон вручил артисту памятный баннер, посвященный 30 вечерам выступлений подряд, сообщает Rolling Stone.

Баннер от Джейлена Брансона

Брансон вышел на сцену в кепке с надписью Techno Is My Boyfriend, в которой ранее фотографировали Стайлза. После вручения баннера спортсмен и певец коротко обнялись под аплодисменты зрителей. Rolling Stone называет резиденцию Стайлза рекордной.

Артист получил награду во время второго из двух тематических выступлений Harryween. Ранее тем же вечером он вышел на сцену в костюме нью-йоркской крысы и исполнил композицию Psycho Killer группы Talking Heads.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущий баннер в 2022 году

Во время другого тематического выступления Harryween, в пятницу, Стайлз появился в костюме Элвиса. Позже он переоделся в одежду, которую носил на прослушивании в X Factor, и исполнил Isn’t She Lovely Стиви Уандера — песню, с которой выступал на том прослушивании.

В 2022 году Стайлз уже провел в Madison Square Garden 15 концертов и также получил памятный баннер на финальном шоу. В этом месяце музыкант говорил о значении того баннера и поблагодарил друзей и людей, с которыми работал. До Нью-Йорка тур Together, Together побывал в Амстердаме, Лондоне, Бразилии и Мехико.

Читай нас в