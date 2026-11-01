歌手哈里·斯泰尔斯于10月31日在纽约麦迪逊广场花园结束了连续30场演唱会。Together, Together驻场演出结束时，纽约尼克斯队控球后卫杰伦·布伦森向这位艺人赠送了一面纪念横幅，以纪念连续30个夜晚的演出，《滚石》报道。

杰伦·布伦森赠送的横幅

布伦森戴着一顶印有“Techno Is My Boyfriend”字样的帽子登上舞台，斯泰尔斯此前曾戴着这顶帽子被拍摄。横幅赠送后，这位运动员与歌手在观众的掌声中短暂拥抱。《滚石》称斯泰尔斯的驻场演出创下纪录。

这位艺人在两场Harryween主题演出中的第二场获得了该奖项。当晚早些时候，他身着纽约老鼠服装登台，演唱了Talking Heads乐队的Psycho Killer。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2022年的上一面横幅

在周五的另一场Harryween主题演出中，斯泰尔斯身着猫王服装亮相。随后，他换上了参加X Factor试镜时穿的衣服，并演唱了史蒂维·旺德的Isn’t She Lovely——他在那次试镜中演唱的歌曲。

2022年，斯泰尔斯已在麦迪逊广场花园举办了15场演唱会，并在最后一场演出中同样获得了一面纪念横幅。本月，这位音乐人谈到了那面横幅的意义，并感谢了朋友和与他共事的人。在来到纽约之前，Together, Together巡演已到访阿姆斯特丹、伦敦、巴西和墨西哥城。

关注我们在